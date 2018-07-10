بعد 8 سنوات من المطاردة.. القبض على تمساح يزن 600 كغ!

اصطاد العاملون في محمية طبيعية شمال أستراليا تمساحا ضخما يبلغ وزنه حوالي 600 كيلوغرام، بعد 8 سنوات من عمليات التمشيط في المنطقة.

ونشرت صحيفة ديلي ميل الأسترالية، أن طول التمساح العملاق الذي رآه السكان المحليون في نهر كاترين لأول مرة عام 2010، يبلغ 4.7 متر.

NT Parks and wildlife have caught the biggest croc in Katherine to date. Rangers have been chasing the 4.71 m saltie for 10 years. pic.twitter.com/EfL3JIXhFr — Roxanne Fitzgerald (@rfitz18) 9 июля 2018 г.

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ووفقا للأطباء البيطريين الذين عاينوه بعد القبض عليه فإن عمر التمساح يبلغ حوالي 60 سنة.

وقال رئيس الفريق الذي كلف باصطياده منذ 8 سنوات، جون بورك: "لقد اتبعنا جميع الطرق والأساليب على مر هذه السنوات للقبض على التمساح الذي كان من الصعب جدا الإمساك به، نظرا لحجمه الرهيب.. لقد فوجئنا جدا به عندما قبضنا عليه".

ووضع التمساح الأسترالي الضخم في مزرعة خاصة بالزواحف لحمايته من الناس لأنه صيد ثمين. وقال رئيس قسم الحياة البرية في وزارة الثقافة والسياحة في شمال أستراليا: "هذا أكبر تمساح حصلنا عليه من نهر كاترين".

المصدر: لينتا. رو