تمساح عنيد يضرب رجلا ويفقد آخر وعيه (فيديو)

نشر شهود عيان في مدينة أوكوي الأمريكية مقاطع فيديو لتمساح بطول مترين يضرب رجلا على رأسه ويفقده الوعي.

ووقع الحادث عندما عثر موظفو لجنة حماية الأسماك والموارد الطبيعية، أثناء قيامهم بجولة تفقدية في شوارع المدينة التابعة لولاية فلوريدا، على تمساح يصل طوله مترين.

وعندما ربطوه وقاموا برفعه إلى سيارتهم الخاصة، حاول التمساح الهرب وضرب أحد الموظفين ضربة قوية أفقدته وعيه وسقط التمساح على الأرض أيضا.

ولم تفلح محاولات التمساح بالفرار من قبضة الرجال الذين أحسنوا وثاقه، ونقلوه في سيارتهم خارج البلدة. وصور شهود عيان محليين الفيديو وشاركوه على صفحات التواصل الاجتماعي ورفعوه على يوتيوب.

يذكر أن التماسيح من نوع القاطور الأمريكي "Alligator mississippiensis" تنتشر في الجنوب الشرقي للولايات المتحدة من كاليفورنيا إلى جنوب فلوريدا وفي جورجيا وتكساس ولويزيانا.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو