// 26.06.2018 по тикету 15478
صاعقة كادت تودي بحياة سائق في روسيا (فيديو)
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وثقت عدسة سائق في مدينة يكاترينبورغ الروسية لقطات مذهلة لصاعقة ضربت أحد شوارع المدينة وكادت تودي بحياته.
ويظهر الفيديو كيف كان السائق يتحرك بسيارته في أحد شوارع المدينة، حين تفاجأ بصاعقة تضرب الأسلاك الكهربائية الموجودة فوق الشارع، لينبعث منها شرار كاد أن يتسبب بمقتله.
ويمكن أن نلاحظ أن السائق حافظ على هدوئه، واجتاز بكل شجاعة سيل الشرار المنهمر كيلا يضغط على فرامل السيارة فجأة ويتسبب بحادث مروري.
المصدر: فيستي
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