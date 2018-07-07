لغز ظهور السحب المربعة يحير العلماء

نشر موقع صحيفة إزفيستيا الإخباري فيديو يظهر غيوما مربعة الشكل في سماء الكرة الأرضية، صورت من الطائرات والفضاء.

وذكرت الصحيفة أن سكان الكرة الأرض شهدوا ويشهدون، منذ عام 2008، في أكثر من بقعة من العالم ظهور غيوم مربعة ذات أضلاع مستقيمة وزوايا حادة تماما.

ولم يعثر العلماء بعد على تفسير علمي دقيق لهذه الظاهرة الغريبة، إلا أن خبراء الأرصاد الجوية فسروا ذلك نظريا بتصادم جبهات باردة وحارة من الهواء.

وقال المهتمون بالأجسام الغامضة ومتابعة التقارير المرتبطة بها إنهم على يقين بأن السحب المربعة هي إشارات وصلتنا من الكائنات الفضائية.

وأكد أتباع نظرية المؤامرة أن الغيوم المربعة ناتجة عن "سلاح مناخي أمريكي". وخلصت الصحيفة إلى إن جميع النظريات تحتوي على تناقضات ولا يزال لغز السحب المربعة يحير العلماء.

المصدر: إزفيستيا