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"السلطعون السكران" ينتقم من فتاة أرادت أكله!

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عرض موقع "Xigua Video‎" الإلكتروني الصيني مقطع فيديو يصور انتقام سلطعون من فتاة صينية في اللحظة الأخيرة من ابتلاعها له، أثناء تناولها وجبة من الثمار البحرية.

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وبمجرد أن وضعت الفتاة السلطعون في فمها وعضت أرجله، أخرج السلطعون إبرته الخطافة ولسعها في شفتها العليا، وعلق بها مسببا لها ألما شديدا عندما حاولت انتزاعه.

ويرجح صحفيو ديلي ميل التي نشرت الخبر أن الفتاة كانت تتناول طبقا شعبيا مشهورا في الصين باسم طبق "السلطعون السكران". ويجهز هذا الطبق طباخ الثمار البحرية الذي ينقعه قبل فترة من تقديمه للزبائن بالكحول حتى يتوقف عن الحركة.

المصدر: لينتا. رو

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