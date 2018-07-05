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إعدام صرصور على كرسي كهربائي (فيديو)

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إعدام صرصور على كرسي كهربائي (فيديو)
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مشهد إعدام الصرصور
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صنع الفنان الفلبيني غابرييل توازون من مدينة باسيغ نموذجا مصغرا لكرسي كهربائي، ووضع عليه صرصورا، ثم قام بتصوير مشهد إعدامه.

وأكد الفنان لديلي ميل، أن الحشرة طارت إلى داخل منزله حينما كان يقوم بتهوية المنزل، لتبدأ القصة حينما أصبح الصرصور في غرفة الفنان، وبدت فكرة سحق الصرصور فكرة قاسية بالنسبة له.

لذلك اصطاد توازون الصرصور، وفكر في صنع كرسي كهربائي صغير له، وقام بإعدامه من خلال توصيل الكرسي الكهربائي بمصدر تيار من البطارية، وصنع دائرة كهربائية ومفتاحا، وصور مقطع فيديو به مشهد الإعدام.

وتعليقا على ذلك قال توازون أن الصرصور هو من أخطأ باقتحام غرفتي.

المصدر: ديلي ميل

// 26.06.2018 по тикету 15478

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