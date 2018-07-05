"بيتبول" يهاجم كلبا آخر ويقتله على الفور! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظة مهاجمة كلب شرس من نوع "بيتبول" كلبا أصغر منه وقتله على الفور، إذ قامت كاميرا مراقبة بتسجيل الحادثة كاملة.

وجرت الحادثة في مدخل أحد المباني في مدينة تورونتو الكندية، حيث خرجت سيدة من المدخل برفقة ثلاثة كلاب صغيرة بينما كان يدخل شخص برفقة الكلب الشرس.

وخلال ثوان، انقض "بيتبول" على الكلب الأصغر، لدرجة أن صاحبته لم تنتبه لذلك إلا عند فوات الأوان واحتضار الكلب الصغير.

ويتميز "بيتبول" بقوة وشراسة كبيرتين، لدرجة أن معظم الكلاب تخاف مواجهته، ولكنه في الوقت نفسه، يعد من الكلاب الوفية لأصحابها. وهو من أقوى كلاب العالم، حيث يستخدم في صيد الطرائد الضخمة كالخنازير البرية، لقوته العضليه وقدرته الفائقة على التحمل أثناء منازلة مفترس آخر، والتي قد تصل لعدة ساعات دون توقف.

المصدر: وكالات