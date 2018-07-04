"ميسي ودزيوبا" يولدان في "بيت الغزلان" بموسكو

أطلق مسؤولو مجمع زيلينوغراد الطبيعي على غزالين ولدا حديثا في "بيت الغزلان" اسمي ميسي ودزيوبا، تكريما للاعبَي منتخبي روسيا والأرجنتين.

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وأعلن المكتب الصحفي لإدارة الطبيعة وحماية البيئة في موسكو، أن ولادة الغزالين في فترة مونديال روسيا 2018 هي التي دفعت العاملين في مجمع زيلينوغراد للحيوانات إلى تسميتهما بميسي ودزيوبا تكريما للاعبَين المشهورَين.

يذكر أن محمية المحيط الحيوي، الواقعة بضواحي موسكو، شهدت ولادة صغير عجل البيسون الأوروبي عشية انطلاق مونديال روسيا، لذلك أطلق عليه اسم "مونديال"، وتم تبديل اسمه بعد ذلك بطلب من المشجعين، ليأخذ لقب "مودزيوبا" تكريما لمهاجم منتخب كرة القدم الروسي، أرتيوم دزيوبا.

ويعتزم القائمون على المحمية إطلاق اسم "موأكينفييف" على المولود القادم في هذه المحمية تكريما لحارس المرمى الروسي، إيغور أكينفييف.

المصدر: إزفيستيا