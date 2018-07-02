امرأة "ميتة" تعود للحياة في ثلاجة المشرحة!

تخضع امرأة أُعلن عن وفاتها بعد حادث سيارة في جنوب إفريقيا، للعلاج في المستشفى بعد العثور عليها حية في ثلاجة المشرحة.

ونُقلت المرأة التي لم يتم الكشف عن هويتها، إلى مشرحة Carletonville في مقاطعة Gauteng، بعد أن اختفت معالم الحياة من وجهها إثر حادث سيارة. ولكن، عندما ذهب أحد العاملين للتحقق من وضع جثتها في الثلاجة، وجد أنها ما تزال تتنفس، ونُقلت إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللازم، وفقا لتقارير محلية.

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وبهذا الصدد، نفت شركة الإسعاف التي أعلن مسعفوها وفاة المرأة، وجود أي دليل على الإهمال.

وقال مدير العمليات في شركة "Distress Alert": "لم يحدث هذا بسبب عدم تدريب المسعفين لدينا بشكل صحيح"، وفقا لـ TimesLive. كما أوضح أن الموظفين اتبعوا البروتوكولات اللازمة عند التحقق من بقائها على قيد الحياة، بما في ذلك البحث عن علامات النبض والتنفس.

وتقول تقارير محلية إن المرأة كانت من بين عدة أشخاص تعرضوا لحادث سيارة، في 24 يونيو الماضي، ما أسفر عن جرح بعضهم ووفاة شخصين آخرين.

المصدر: ديلي ميل