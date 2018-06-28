الاحتفال بـ "يوم الموتى" المكسيكي في الساحة الحمراء

تشهد العاصمة الروسية مسيرة كرنفالية، تنظمها الرابطة الوطنية للمشجعين المكسيكيين، يوم 29 يونيو الجاري، احتفالا بأحد أكبر وأهم الأعياد في المكسيك.

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وقال متحدث من اللجنة التنظيمية لرابطة المشجعين المكسيكيين، لوكالة الأنباء الروسية إنترفاكس: "يبدأ الاحتفال بعيد الموتى بموكب في الساحة الحمراء وينتهي ببرنامج احتفالي منوع في مقر رابطة المشجعين المكسيكيين في مبنى مركز دار الضيافة التجاري.

ويقام في يوم الموتى بحسب التقاليد المحلية، موكب كرنفالي احتفالي ومعرض موسمي. وسيعرض تمثال لهيكل عظمي بلباس نسائي مزين بالأزهار والألوان. ويستطيع سكان موسكو وضيوفها هذا العام الاحتفال مع المكسيكيين بهذا العيد".

وأشار المتحدث إلى أنه على الراغبين بالمشاركة في الاحتفال التوجه إلى مقر الرابطة من الساعة الـ 11:00 صباحا حتى الـ 16:00، لوضع المكياج والزينة الاحتفالية، والتوجه مع الموكب من هناك إلى الساحة الحمراء، حيث يتجمع مشجعو مونديال روسيا 2018.

ويمكن هناك الاستمتاع بالرقصات الشعبية المكسيكية ومشاهدة نبذة عن تاريخ هذا العيد الهام في المكسيك، قبل العودة إلى مقر الرابطة لحضور عرض مسرحي خاص بالعيد.

المصدر: إنترفاكس