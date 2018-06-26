رجل ينتحر على سكة قطار! (فيديو)

قفز رجل أمام قطار متحرك من على منصة محطة الانتظار في مدينة مومباي الهندية، إذ سجلت كاميرا مراقبة الحادثة.

ويظهر الفيديو كيف انتظر الرجل طويلا إلى أن اقترب القطار من نقطة التوقف، حيث باغت الناس وسائق القطار في قفزة مفاجئة على السكة الحديدية، قبيل لحظات من عبور القطار.

ولا تعد تلك الحادثة الأولى التي ينتحر فيها راكب على سكة قطار، حيث تتكرر الحادثة باستمرار في مدن مختلفة حول العالم.

المصدر: وكالات

قتيبة دعبول