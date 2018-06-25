ما سبب انتشار العث وكيف يمكن تجنب تكاثره؟

أفادت تقارير بأن درجة حرارة المياه التي تغسل بها ملابسك يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حاد في كمية العث في منزلك.

ومن أبريل إلى مايو من هذا العام، ارتفع عدد العملاء البريطانيين الذين يطلبون هيئة مكافحة الحشرات "Rentokil Pest Control"، مع تفشي العث بأكثر من 110%. وفي حين أن هذا يحدث جزئيا بسبب درجات الحرارة العالية للغاية المسجلة في مايو، فإن ذلك قد يعود لعادات الغسيل العامة البريطانية.

واكتشفت دراسة استقصائية شملت 2006 من عملاء Rentokil، كيف يمكن ربط درجة حرارة الغسالة بازدهار العث. وكشفت النتائج أنه من المرجح قيام 54% من الناس بغسيل ملابسهم عند 30 درجة مئوية، عما كان عليه الحال قبل 5 سنوات فقط.

وعندما يتم تعيين دورة الغسيل في درجة حرارة أقل، يمكن أن يوفر ذلك فرصة أكبر للعث للبقاء على قيد الحياة، مما لو غُسلت الملابس بدرجة حرارة أعلى.

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ويمكن أن يرتبط الأمر أيضا بجودة الملابس التي يشتريها الناس، حيث تنجذب يرقات العث إلى المواد التي تحتوي على بروتين طبيعي يسمى كيراتين، يمكن العثور عليه في المواد الأعلى سعرا، مثل الصوف والحرير والفراء.

وفيما يلي أهم النصائح لمنع انتشار العث:

1- عدم تخزين الملابس القذرة في الخزانة، لأن العث مغرم بالبقايا الرطبة التي تخلفها رائحة العرق.

2- تخزين الملابس الصوفية في أكياس مختومة، يمكن أن تمنع إتلافها من قبل العث.

3- تنظيف الحيز وراء الأثاث حيث تتكاثر يرقات العث.

4- ضرورة التنظيف بالمكنسة الكهربائية، خاصة في المناطق الضيقة وتحت الأسرّة.

5- غسل الملابس بدرجة حرارة دافئة. وبالنسبة للملابس التي لا تتطلب غسلا باردا، يوصي الخبراء بتحديد درجة حرارة الغسالة فوق 48 درجة مئوية.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا