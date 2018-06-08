لماذا تعد الآذان "منازل مناسبة" تفضلها الصراصير!

فسر عالم الحشرات، كوبي شال، من جامعة نورث كارولينا الأسباب التي تدفع الصراصير لدخول آذان البشر.

وتقول الدراسة التي نشرها العالم في مجلة "The Verge"، إن الصراصير تخرج في الليل عادة عندما يكون الإنسان نائما. وبما أن الحشرات تفضل الأمكنة الدافئة الرطبة الصغيرة، يصبح الإنسان النائم الساكن هدفا مثاليا للصراصير. كما أن الرائحة المنبعثة من الآذان والشبيهة برائحة الخبز والجعة هي التي تجذب الصراصير إليها.

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وقال شال، إن "الأذن تعد مكانا آمنا بالنسبة للصراصير لتناول الطعام أو الاسترخاء فيها".

وبعد أن يدخل الصرصور الأذن يعلق فيها ولا يستطيع الخروج لوحده منها. وفي بعض الحالات تعيش الحشرة في الأذن لمدة أسبوعين بدون ماء وطعام.

وأضاف شال أن الوقوع في مثل هذه الحالة يجعل الشخص يحاول تنظيف القناة الأذنية بأدوات صلبة مما يؤدي إلى قتل الصرصور داخلها وهذا بدوره يؤدي إما إلى تمزق غشاء طبلة الأذن أو إلى عدوى خطيرة. لذلك يوصي الخبراء بمراجعة طبيب أخصائي فورا في حال دخول حشرات إلى الأذن.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو