"كلاشينكوف" تساعد في بيع اللحم المقدد

لم تتوقف شهرة "كلاشنيكوف" وعلامتها التجارية عند البندقية الآلية AK-47، الأشهر والأوسع انتشارا على مستوى العالم، لكنها تعدت السلاح إلى المنتجات الغذائية.

وظهرت في الآونة الأخيرة منتجات معلبة للحوم مقددة محفوظة تحمل علامة البندقية كلاشنيكوف، وفوقها النجمة الحمراء للاتحاد السوفيتي، بينما كتب على العلبة شعار "إصابة الهدف بدقة".

وتتميز المعلبات بأنها في متناول المواطنين ذوي الدخل المتوسط، حيث يبلغ سعر العبوة الواحدة 250 روبلا (2.5 دولار)، وتزن 340 غراما.

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وبدأ مصنع اللحوم في مدينة سلونيم بجمهورية بيلاروس بإنتاج تلك المعلبات وفقا لنمط عسكري، ما يشي به اسم المنتج الذي انتشر في متاجر وشبكات تجارية عبر روسيا، ثم تولت شركة "باتكين ريزيرف" التجارية مبيعات المصنع، وتوصلت إلى تلك الطريقة المبتكرة في الدعاية، حيث تحصل شركة "كلاشينكوف" الروسية على فائدة 2% من إجمالي العائدات، لقاء استخدام العلامة التجارية "كلاشينكوف".

وحقق الفريق الروسي الراحل، ميخائيل كلاشنيكوف (1919-2013) شهرة عالمية واسعة باختراعه للبندقية الآلية AK-47، والتي صممها أثناء إقامته في المستشفى خلال الحرب العالمية الثانية. بينما تم اختبار بندقيته واستخدمها الجيش الروسي عام 1947، ثم دخلت حيز الإنتاج على نطاق واسع عام 1950، وأنتجت بكميات كبيرة لتصبح السلاح الرئيسي للجيش السوفيتي عام 1955، وأصبحت تستخدم في أكثر من 40 جيشا حول العالم لسهولة استخدامها وفعاليتها الكبيرة أثناء القتال، وقلة أعطابها.

المصدر: وكالات

يفغيني دياكونوف