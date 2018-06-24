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الكمبيوتر يطرد موظفا من عمله في أمريكا!

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الكمبيوتر يطرد موظفا من عمله في أمريكا!
Reuters Daniel Becerril
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ذكر موقع بي بي سي أن موظفا أمريكيا أوقف عن عمله بسبب منظومة إلكترونية تستعملها شركته.

وقال الشاب إبراهيم ديالو، الذي تعرض لهذا الموقف إنه "لاحظ في أحد الأيام أن بطاقته الإلكترونية التي تخوله دخول مقر الشركة توقفت عن العمل فجأة، لكنه لم يعر اهتمامه للموضوع، بل طلب من حارس الشركة إدخاله دون بطاقة، وحين توجه إلى مكتبه وأراد استعمال الحاسب أبلغته المنظومة الإلكترونية بمنعه من الوصول إلى البيانات، ليأتي بعدها حراس الشركة ويطلبوا منه مغادرة مقرها".

twitter.com/dialloibu
إبراهيم ديالو

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وحين توجه الشاب إلى مكتب الإدارة ليستوضح ملابسات الحادثة، أبلغوه أن المنظومة الإلكترونية للشركة اكتشفت أن مدة عقده انتهت، وقامت أوتوماتيكيا بإيقاف صلاحية بطاقة دخوله إلى الشركة وإمكانية وصوله إلى بيانات الحاسب، وأنه سيضطر للتوقف عن العمل لفترة.

وأوضح ديالو أنه وبسبب أتمتتة منظومة العمل في الشركة، اضطر ليتوقف عن العمل لمدة شهر تقريبا، وبقي كل تلك الفترة من دون راتب.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر

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