هاتف يقتل صاحبه في ماليزيا!

ذكر موقع "BGR" أن مواطنا ماليزيا لقي مصرعه بسبب حريق تسبب به هاتفه الذكي.

ووفقا لتحقيقات الشرطة فإن الشاب المدعو، نازين حسن، توفي في غرفة نومه بعد أن أغمي عليه من الدخان الذي نجم عن احتراق هاتفه الذكي الذي كان على سريره، وتعرضت جثته لحروق كبيرة نتيجة الحريق.

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وأوضحت مصادر في الشرطة الماليزية أن الشاب المذكور كان من الشخصيات المعروفة في البلاد، كونه كان يعمل مديرا لصندوق "Cradle Fund" المدعوم من وزارة المالية، والذي يرعى عددا من شركات التقنية الناشئة في ماليزيا.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر