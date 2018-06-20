إعصار يغير "معالم" صحراء الربع الخالي في ظاهرة نادرة!

يعد الربع الخالي، الذي يمتد على الثلث الجنوبي من شبه الجزيرة العربية، أكبر صحراء رملية متاخمة في العالم وواحدا من أكثر الأماكن جفافا على وجه الأرض.

ومع ذلك، في مايو من هذا العام، ضرب الإعصار المداري "Mekunu" المنطقة، ما أدى إلى تغير المشهد العام بشكل كبير، حيث ظهرت سلسلة واسعة من الأراضي المنخفضة بين الكثبان الرملية، كُشفت لأول مرة في مجموعة من الصور المذهلة.

NASA Earth Observatory Images by Lauren Dauphin

وبحسب ما ورد، تلقت مدينة صلالة الساحلية في عمان، 278 ملم من الأمطار على مدى 24 ساعة في الفترة ما بين 25-26 مايو، أي أكثر من ضعف متوسط الكمية التي تشهدها المدينة في السنة.

وتقول السلطات إن الإعصار قتل 30 شخصا على الأقل، عندما ضرب سلطنة عمان واليمن. كما يعد أحد أقوى الأعاصير من الفئة 3 المسجلة في عمان.

NASA Earth Observatory Images by Lauren Dauphin

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في بيان صادر، إن غالبية الوفيات وقعت في جزيرة سقطرة اليمنية، حيث قتل 20 شخصا.

والتقطت الصور المذهلة من قبل Operational Land Imager على القمر الاصطناعي "Landsat 8"، حيث رُصدت المشاهد الفريدة في الجزء الشرقي من الصحراء في السعودية، بالقرب من الحدود العمانية. ومن المتوقع أن تؤدي مياه الأمطار إلى ظهور نباتات صيفية.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا