ثمن اللعب مع الأسود (فيديو)

أفادت صحيفة "دايلي ميل" بأن سائحا في أدغال جنوب إفريقيا حاول أن يمد يده نحو أسد عبر نافذة السيارة المفتوحة أثناء رحلة سفاري، ورد الأسد على ذلك بالزئير ومحاولة الهجوم عليه.

وأصاب الرجل الرعب وقام فورا بإغلاق النافذة.

وقال موظف حديقة السفاري نآس سميت إن ما قام به الرجل السائح" كان أمرا سخيفا للغاية. فلدى الأسد القوة الكافية لسحب الشخص من يده وإخراجه من السيارة وتمزيقه، أو القفز من خلال النافذة المفتوحة إلى داخل السيارة وقتل جميع من فيها".

وحذر نآس قائلا إن "الذين يتصرفون بمثل هذه الصورة مع الحيوانات الوحشية، يلاقون ما يستحقونه!.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا