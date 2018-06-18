رصد كرة نارية تمر فوق أوروبا! (فيديو)

فوجئ عشاق موسيقى الروك بحدث غير متوقع عندما رصدوا كرة نارية في السماء، خلال مهرجان موسيقي هولندي.

وكان عازفوا الموسيقى الأمريكيون يؤدون عرضا في مهرجان Pinkpop بـ Landgraaf، عندما ظهرت كرة نيزك نارية في السماء. ويُعتقد أنها تعود إلى الظاهرة نفسها التي رُصدت في العشرات من التقارير الواردة إلى منظمة النيازك الدولية (IMO).

A bright fireball was largely observed (more than 90 reports) and video recorded from Belgium, Switzerland, Germany, France and the Netherlands on June 16th, 21h 11 UT. If you observed it, please report it! Thanks in advance! https://t.co/Pr5XOqcZE3pic.twitter.com/mYbpSum04Z — IMO Meteor Org. (@IMOmeteors) 17 июня 2018 г.

وأبلغت الوكالة البلجيكية، التي توثق مشاهد النيازك، عن وجود 90 شاهد عيان لظهور الكرة النارية في بلجيكا وسويسرا وألمانيا وهولندا وفرنسا، في 16 يونيو.

Kurz nach dem Foto im letzten Tweet gelang mir um 23:11 Uhr MESZ dieser Schnappschuss: #Mond#Venus#Feuerkugel.

Canon EOS 6D, f=180mm, ISO 4000, Bl. 10, t=1,6sec; mit Bildbearbeitung etwas aufgehellt. pic.twitter.com/16RGhWZk6s — Uwe Reichert (@UReichert) 16 июня 2018 г.

وفي حديثه مع RTL Nieuws، قال سيباستيان دي فيت، عالم الفلك في مجموعة Meteor العاملة في هولندا، إنه من المحتمل أن تكون هذه الظاهرة عبارة عن نيزك محاط بجزيئات من الحصى.

وفي هذه الأثناء، نشر عالم الفلك الألماني، أوفه رايشرت، صورة مذهلة تظهر نيزكا إلى جانب القمر وكوكب الزهرة.

المصدر: RT

ديمة حنا