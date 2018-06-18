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رصد كرة نارية تمر فوق أوروبا! (فيديو)

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رصد كرة نارية تمر فوق أوروبا! (فيديو)
Gettyimages.ru
رصد كرة نارية تمر فوق أوروبا! (فيديو)
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فوجئ عشاق موسيقى الروك بحدث غير متوقع عندما رصدوا كرة نارية في السماء، خلال مهرجان موسيقي هولندي.

وكان عازفوا الموسيقى الأمريكيون يؤدون عرضا في مهرجان Pinkpop بـ Landgraaf، عندما ظهرت كرة نيزك نارية في السماء. ويُعتقد أنها تعود إلى الظاهرة نفسها التي رُصدت في العشرات من التقارير الواردة إلى منظمة النيازك الدولية (IMO).

وأبلغت الوكالة البلجيكية، التي توثق مشاهد النيازك، عن وجود 90 شاهد عيان لظهور الكرة النارية في بلجيكا وسويسرا وألمانيا وهولندا وفرنسا، في 16 يونيو.

وفي حديثه مع RTL Nieuws، قال سيباستيان دي فيت، عالم الفلك في مجموعة Meteor العاملة في هولندا، إنه من المحتمل أن تكون هذه الظاهرة عبارة عن نيزك محاط بجزيئات من الحصى.

وفي هذه الأثناء، نشر عالم الفلك الألماني، أوفه رايشرت، صورة مذهلة تظهر نيزكا إلى جانب القمر وكوكب الزهرة.

المصدر: RT

ديمة حنا

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