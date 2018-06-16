كشف سر الشجرة "المتوحشة المتحركة"! (فيديو)

نشر مستخدم تويتر "PC Rich Sutcliffe" على حسابه صورة لشجرة عجيبة في إنجلترا، تلتحف كمية هائلة من نسيج حريري ليرقات سكنتها.

وشارك "PC Rich Sutcliffe" صورة وفيديو غريب وثقه بنفسه للشجرة "المتوحشة" التي تقع في إحدى قرى وادي يوركشاير.

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ولفتت المشاهد انتباه صحيفة ديلي ميل التي كتبت أن شاهد العيان رأى بأم عينيه كيف تحركت الشجرة "الوحشية" حرفيا بسبب آلاف اليرقات التي كانت مختبئة تحت "نسيج العنكبوت" الذي يغطي الشجرة. وقالت الصحيفة إن مظهر الشجرة يذكر بمشاهد أفلام الرعب.

وأكد ممثلو مشروع دراسة وحفظ الفراشات أن خيوط "الحرير" التي تلتف حول آلاف اليرقات تمثل حاجزا واقيا لها، قبل بدء نشاطها عادة في فصل الربيع.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو