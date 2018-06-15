ضربة حظ إخلاصا لنفس الأرقام بعد انتظار دام 18 سنة

تكلل إصرار الأمريكي، مايك ترين، الذي لم يتراجع طيلة 18 سنة عن اللعب في اليانصيب بنفس الأرقام، تكلل أخيرا بالنجاح والحصول على أرباح هائلة.

حافظ مايك ترين على نفس الأرقام ونفس التركيبة، في بطاقة اليانصيب إلى أن صادفه الحظ وفازت بطاقته بعد 18 سنة، بمليوني دولار، فأدرك أن تركيبة الأرقام التي أصر عليها كانت تحمل له الحظ.

المصدر: نوفوستي