لماذا لا يجب شحن الهاتف أثناء النوم؟

ربما يكون لون البطارية الأحمر بمثابة كابوس لدى البعض، نظرا لأن انتهاء الشحن يمنعهم من التحقق من رسائل البريد الإلكتروني الهامة أو متابعة ما ينشر على الشبكات الاجتماعية.

ولتفادي مثل هذه المشكلات، يعتمد الكثيرون على شحن الهاتف طوال الليل ليصبح جاهزا للعمل طوال النهار، ولكن اتضح أن هذه الحيلة قد لا تكون الأفضل.

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إذ حذر خبراء من أن شحن الهاتف أثناء النوم أمر سيئ بالنسبة لنا، ووفقا لديفيد غيل، من شركة "Gale & Snowden"، وهي شركة هندسة معمارية بيئية، فإن نظامنا العصبي يعمل بطاقة كهربائية منخفضة للغاية، وأضاف، أن "أدمغتنا تستخدم الكهرباء لإرسال رسائل إلى عضلاتنا، وبالنسبة للبعض، فإن التيار المتناوب من صنع الإنسان الذي يمد بيوتنا بالكهرباء يمكن أن يتدخل في هذه العمليات".

ولهذا السبب، قد يجد البعض صعوبة في النوم بالقرب من الهاتف الذي يشحن أو أي عنصر كهربائي آخر، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل.

ومن المهم أيضا عدم وضع الهاتف في حالة شحن على السرير أو تحت الوسادة أثناء النوم، لأن ذلك قد يشكل خطرا كبيرا في ما يتعلق باندلاع حرائق جراء ارتفاع درجة حرارة البطارية أثناء توصيل الهاتف وهو ما قد يسبب اشتعال النار أحيانا.

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ووفقا لدومينيك ليتوود، وهو خبير في شؤون المستهلكين، فيجب عليك بدلا من ذلك وضع هاتفك في وعاء أثناء شحنه، مشيرا إلى أنه "بهذه الطريقة، إذا كان الجو حارا، فعلى الأقل لن يسمح الوعاء باشتعال النيران، فهو سيحميك بعض الشيء".

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لشحن الهاتف طوال الليل أن يؤدي إلى تلفه، حيث لا يوصي الخبراء في مؤسسة "PC Advisor" بشحن البطارية 100%، لأن إعادة شحن كامل باستمرار للبطارية سيقلل من عمرها.

لذلك ينصح الخبراء بعدم شحن الهاتف أثناء النوم وعدم شحنه بالكامل في كل مرة، وهو ما قد يساعدك على الاستمتاع بنوم هادئ طوال ليلا.

المصدر: ميرور

فادية سنداسني