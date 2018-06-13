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تمساح "غريب" يعترض طريق طائرة وسط صدمة الركاب!

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تمساح
Reuters
تمساح "غريب" يعترض طريق طائرة وسط صدمة الركاب!
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تعرض ركاب طائرة هبطت في مطار أورلاندو الدولي في فلوريدا للتأخير بسبب وجود تمساح "غريب" كان يعبر المدرج.

وقال أحد المسافرين إن الحدث وقع حين توقفت طائرة "Spirit Airlines" التي حلقت من واشنطن، بسبب الحيوان الزاحف المتجول.

وذكرت التقارير أنه تم نقل التمساح في نهاية المطاف إلى بركة محلية، لتصل الطائرة بأمان إلى البوابة، وفقا لـ News 6.

ويُقدر أن ولاية فلوريدا تضم أكثر من مليون "قاطور" (أحد أنواع التماسيح). ودفع عدد الحيوانات البرية الحكومة إلى إعداد برنامج مخصص يسمى "SNAP"، لإزالة التماسيح من المواقع غير المناسبة لتواجدها.

يذكر أن برنامج "SNAP" يديره قسم الأسماك والحيوانات البرية في فلوريدا وفقا لسلطات الحياة البرية في الولاية الأمريكية.

المصدر: RT

ديمة حنا

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