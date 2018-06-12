 
مباشر

كم لغة يتحدث الرئيس فلاديمير بوتين؟ (فيديو)

متفرقات

كم لغة يتحدث الرئيس فلاديمير بوتين؟ (فيديو)
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kcnf

من المعروف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يجيد أكثر من لغة بالإضافة إلى الروسية، ولكن ما هي تلك اللغات بالتحديد؟

اللغة الألمانية: عمل الرئيس بوتين في مدينة دريسدن الألمانية لمدة خمس سنوات متواصلة قبل انهيار جدار برلين، حيث أكد الرئيس أنه تعلم الألمانية بشكل جيد وهو يجيدها بطلاقة. ولعل الدليل الأبرز هو الخطاب الذي ألقاه في البندستاغ الألماني عام 2001.

اللغة الإنجليزية: بقيت مهارة الرئيس الروسي في الإنجليزية سرا حتى عام 2010، عندما ظهر في خطاب رسمي في فيينا بمناسبة بطولة العالم للجودو. وبعدها في عام 2013 أثناء ظهوره في خطاب متلفز وهو يؤيد عرض مدينة يكاترينبورغ لاستضافة الحدث العالمي "World Expo" في 2020.

اللغة التترية: وهي لغة جمهورية تترستان الروسية وثاني أكثر اللغات انتشارا في روسيا الاتحادية. وظهر الرئيس بوتين في عام 2005 وهو يتحدث بالتترية في خطاب رسمي في مدينة قازان، بمناسبة مرور 1000 عام على نشأتها. 

اللغة السويدية: في عام 2013، صرح كبير موظفي الكرملين، سيرغي إيفانوف، أنه والرئيس بوتين يتبادلان بعض الكلمات باستخدام اللغة السويدية. وجاء ذلك خلال حديث إيفانوف لصحيفة "Rossiiskaya Gazeta" الروسية.

المصدر: RBTH

قتيبة دعبول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا