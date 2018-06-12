كم لغة يتحدث الرئيس فلاديمير بوتين؟ (فيديو)

من المعروف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يجيد أكثر من لغة بالإضافة إلى الروسية، ولكن ما هي تلك اللغات بالتحديد؟

اللغة الألمانية: عمل الرئيس بوتين في مدينة دريسدن الألمانية لمدة خمس سنوات متواصلة قبل انهيار جدار برلين، حيث أكد الرئيس أنه تعلم الألمانية بشكل جيد وهو يجيدها بطلاقة. ولعل الدليل الأبرز هو الخطاب الذي ألقاه في البندستاغ الألماني عام 2001.

اللغة الإنجليزية: بقيت مهارة الرئيس الروسي في الإنجليزية سرا حتى عام 2010، عندما ظهر في خطاب رسمي في فيينا بمناسبة بطولة العالم للجودو. وبعدها في عام 2013 أثناء ظهوره في خطاب متلفز وهو يؤيد عرض مدينة يكاترينبورغ لاستضافة الحدث العالمي "World Expo" في 2020.

اللغة التترية: وهي لغة جمهورية تترستان الروسية وثاني أكثر اللغات انتشارا في روسيا الاتحادية. وظهر الرئيس بوتين في عام 2005 وهو يتحدث بالتترية في خطاب رسمي في مدينة قازان، بمناسبة مرور 1000 عام على نشأتها.

اللغة السويدية: في عام 2013، صرح كبير موظفي الكرملين، سيرغي إيفانوف، أنه والرئيس بوتين يتبادلان بعض الكلمات باستخدام اللغة السويدية. وجاء ذلك خلال حديث إيفانوف لصحيفة "Rossiiskaya Gazeta" الروسية.

المصدر: RBTH

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