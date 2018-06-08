المشجع المصري محمد نوفل يجتاز الحدود الروسية

اجتاز المصري محمد نوفل (24 عاما) الحدود الروسية البيلاروسية، الخميس 7 يونيو الجاري، بعد رحلة طويلة على دراجته الهوائية.

وشارك محمد انطباعاته عن بيلاروس مع أصدقائه على شبكات التواصل الاجتماعي، وقال إن الطبيعة أعجبته كثيرا. كما أنه معجب بالفراولة البيلاروسية.

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وعندما تأهل المنتخب المصري إلى مونديال 2018، قرر محمد أن يشجع منتخبه شخصيا، وتوجه إلى روسيا راكبا دراجة هوائية. وتعين عليه أن يقطع مسافة 5 آلاف كيلومتر خلال 65 يوما مرورا بجمهورية بيلاروس.

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وقضت خطة محمد بالوصول إلى موسكو، في 31 مايو الماضي، لكنه تأخر لتعطل دراجته الهوائية، ثم بسبب مشاكل متعلقة بالحصول على تأشيرة دخول إلى أوكرانيا، الأمر الذي أجبره على السفر إلى بيلاروس بالطائرة.

المصدر: توت.بي

يفغيني دياكونوف