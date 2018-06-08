 
مباشر

المشجع المصري محمد نوفل يجتاز الحدود الروسية

متفرقات

المشجع المصري محمد نوفل يجتاز الحدود الروسية
www.facebook.com/ibnnufal
محمد نوفل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kce9

اجتاز المصري محمد نوفل (24 عاما) الحدود الروسية البيلاروسية، الخميس 7 يونيو الجاري، بعد رحلة طويلة على دراجته الهوائية.

وشارك محمد انطباعاته عن بيلاروس مع أصدقائه على شبكات التواصل الاجتماعي، وقال إن الطبيعة أعجبته كثيرا. كما أنه معجب بالفراولة البيلاروسية.

www.facebook.com/ibnnufal
محمد نوفل وأصدقاؤه من بيلاروس

وعندما تأهل المنتخب المصري إلى مونديال 2018، قرر محمد أن يشجع منتخبه شخصيا، وتوجه إلى روسيا راكبا دراجة هوائية. وتعين عليه أن يقطع مسافة 5 آلاف كيلومتر خلال 65 يوما مرورا بجمهورية بيلاروس.

www.facebook.com/ibnnufal
محمد نوفل في مينسك

وقضت خطة محمد بالوصول إلى موسكو، في 31 مايو الماضي، لكنه تأخر لتعطل دراجته الهوائية، ثم بسبب مشاكل متعلقة بالحصول على تأشيرة دخول إلى أوكرانيا، الأمر الذي أجبره على السفر إلى بيلاروس بالطائرة.

المصدر: توت.بي

يفغيني دياكونوف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا