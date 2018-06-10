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لقطات تحبس الأنفاس لمقاتلة تحلق على ارتفاع منخفض جدا!

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لقطات تحبس الأنفاس لمقاتلة تحلق على ارتفاع منخفض جدا!
youtube/Wonders of the world
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تداولت مواقع وصفحات الإنترنت شريط فيديو يظهر تحليقا خطيرا لمقاتلة حربية أوكرانية بالقرب من أحد شواطئ البحر الأسود.

ويظهر الفيديو كيف قامت مقاتلة من نوع "سو-25" بالتحليق بسرعة كبيرة جدا على ارتفاع منخفض عن سطح البحر، على بعد أمتار قليلة من الشاطئ.

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ويرجح الخبراء أن يكون هذا التحليق تدريبا للطيران على ارتفاعات منخفضة جدا للتخفي عن الرادارات.

المصدر: وكالات

أسعد ضاهر

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