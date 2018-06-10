لقطات تحبس الأنفاس لمقاتلة تحلق على ارتفاع منخفض جدا!

تداولت مواقع وصفحات الإنترنت شريط فيديو يظهر تحليقا خطيرا لمقاتلة حربية أوكرانية بالقرب من أحد شواطئ البحر الأسود.

ويظهر الفيديو كيف قامت مقاتلة من نوع "سو-25" بالتحليق بسرعة كبيرة جدا على ارتفاع منخفض عن سطح البحر، على بعد أمتار قليلة من الشاطئ.

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ويرجح الخبراء أن يكون هذا التحليق تدريبا للطيران على ارتفاعات منخفضة جدا للتخفي عن الرادارات.

المصدر: وكالات

أسعد ضاهر