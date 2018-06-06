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مشاهد مثيرة.. امرأة تربي أفعى برأسين!

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نشر موقع "Inside Edition‎" مقطع فيديو، لامرأة أمريكية تحمل بيدها أفعى برأسين، يثير مجموعة من المشاعر المتناقضة كالخوف والدهشة.

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ويذكر الموقع أن تاني يانوش، التي تعشق الأحياء وجميع الحيوانات الغريبة، عثرت على هذه الأفعى التي يبلغ طولها 30 سنتيمترا في فناء منزل أحد أصدقائها.

وأسمت يانوش الرأس الأول للأفعى "فيلي" والثاني "غومبو"، ووفقا لها فإن الرأسين على خلاف معظم الأوقات على وجهة الزحف.

وقالت يانوش: "من حسن الحظ أنني التقطت هذه الأفعى الغريبة، لأنها لو بقيت في الطبيعة لماتت لأنها تزحف ببطء شديد".

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو

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