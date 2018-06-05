من هو الرجل الذي آوى قطط مدينة حلب أثناء الحرب؟ (صور)

قام السوري محمد الجليل بافتتاح ملجأ استقبل فيه مئات القطط الجريحة الهاربة من نيران الحرب والمعارك في مدينة حلب وضواحيها.

وعبر الرجل عن ولعه بالقطط منذ أن كان صبيا، حتى أنه افتتح عيادة بيطرية متخصصة في مداواة القطط عند انتهاء الحرب وعودة الحياة تدريجيا إلى المدينة. كما أن العيادة تحتوي اليوم على حضانة لصغار القطط والمواليد الجدد.

وكان محمد في شبابه يطعم قطط الحي في كل يوم طعاما طازجا يشتريه بنفسه من الملحمة المجاورة لبيته. وعند اشتعال الحرب، آوى محمد ما يقارب 200 قطة في فناء داره، حيث أطعمها وعالج الجريحة منها خلال 5 سنوات كاملة من الحرب السورية.

Cats Restaurant in Aleppo ❤️ pic.twitter.com/VJJqlmja44 — The Aleppo CatMan (@theAleppoCatman) May 16, 2018

ويمول الملجأ من خلال تبرعات يحصل عليها محمد عبر الإنترنت، حيث تغطي وجبتين يوميا للقطط وكذلك تكاليف الأدوية والمعدات اللازمة للاعتناء بها وبصغارها. كما تقوم العيادة البيطرية بالكشف على مئات القطط والكلاب وغيرها من الحيوانات المريضة بالمجان.

ويتحدث محمد الجليل عن دافعه الداخلي حول المشروع، قائلا: "إذا أردت أن تظهر الرحمة للناس، ابدأ بإظهارها لكل شيء يحيط بك".

المصدر: NBC News

قتيبة دعبول