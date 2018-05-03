أين افتتح أكبر "بيت بلاستيكي" في العالم؟ (صور)
You-Tube: Royal Botanic Gardens, Kew
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تفتتح أكبر دفيئة في العالم، بعد أعمال صيانة وتطوير استمرت لمدة 5 سنوات، غربي العاصمة لندن، يوم الجمعة 5 مايو الجاري.
ويمثل البيت الزجاجي متحفا حيا لأندر النباتات الطبيعية حول العالم (10 آلاف نوع).
You-Tube: Royal Botanic Gardens, Kew
You-Tube: Royal Botanic Gardens, Kew
You-Tube: Royal Botanic Gardens, Kew
You-Tube: Royal Botanic Gardens, Kew
وكلفت إعادة تأهيل المشروع أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني، وبدأت عام 2013، مع العلم بأنه افتتح لأول مرة في عام 1863، وأطلق عليه اسم "Kew Botanical Gardens".
المصدر: BBC News
قتيبة دعبول
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