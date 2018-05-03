 
مباشر

أين افتتح أكبر "بيت بلاستيكي" في العالم؟ (صور)

متفرقات

أين افتتح أكبر
You-Tube: Royal Botanic Gardens, Kew
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k6r2

تفتتح أكبر دفيئة في العالم، بعد أعمال صيانة وتطوير استمرت لمدة 5 سنوات، غربي العاصمة لندن، يوم الجمعة 5 مايو الجاري.

ويمثل البيت الزجاجي متحفا حيا لأندر النباتات الطبيعية حول العالم (10 آلاف نوع).

You-Tube: Royal Botanic Gardens, Kew
You-Tube: Royal Botanic Gardens, Kew
You-Tube: Royal Botanic Gardens, Kew
You-Tube: Royal Botanic Gardens, Kew

وكلفت إعادة تأهيل المشروع أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني، وبدأت عام 2013، مع العلم بأنه افتتح لأول مرة في عام 1863، وأطلق عليه اسم "Kew Botanical Gardens".

المصدر: BBC News

قتيبة دعبول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة