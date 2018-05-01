وفاة مصمم شعار مجلة "بلاي بوي"

توفي آرت بول أحد مؤسسي مجلة "بلاي بوي" (Playboy ) ومصمم شعارها الشهير (الأرنب) عن عمر ناهز 94 عاما، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقالت زوجة بول إنه فارق الحياة يوم 28 أبريل بسبب التهاب حاد في كبده.

والتقى الراحل مع مؤسس المجلة هيو هيفنر في عام 1953، وأصبح أول موظف يوقع عقد عمل في المجلة وصمم غلاف أول عدد "بلاي بوي" ظهرت عليه صورة الممثلة الشهيرة مارلين مونرو.

وكان هيفنر أصيب في عام 2017 بنوبة قلبية حادة وتوفي على إثرها عن 91 عاما.

يذكر أن "بلاي بوي" ومعناها "الفتى اللعوب"، أُنشئت في عام 1953 لتصبح أشهر مجلة إثارة للرجال، وانبثقت عنها فيما بعد دار للنشر.

المصدر: LENTA.RU