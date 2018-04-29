الأمريكيون يسخرون من ترامب ومعركته الخاسرة مع مظلته

تحولت حادثة انقلاب مظلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعدم مقدرته على التعامل معها، أثناء نزوله من سلم طائرته، إلى مادة يتندر بها الأمريكيون في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مستخدم @atrupar في موقع تويتر الحادثة، مازحا في تعليق على الفيديو: "هذه ليست الطريقة التي تعمل بها المظلة".

وكتب المستخدم @praveensappali تعليقا على الفيديو: "حتى الطبيعة تكرهه".

Trump megafails while trying to use an umbrella upon his return to DC pic.twitter.com/re15WrSOmV — Aaron Rupar (@atrupar) 29 апреля 2018 г.

ووجد بعض المستخدمين على سبيل المزاح، أن للحادثة المحرجة مع ترامب، علاقة مع ما يسمى بـ"الأثر الروسي".

وكتب المستخدم @DemocracyValues متندرا: "أعتقد أنه قلب المظلة لاستقبال إشارات من كي جي بي (الاستخبارات السوفيتية)".

I see he turned his umbrella inside out to catch the latest broadcast from the KGB. — WeAreAmerica🇺🇸 (@DemocracyValues) 29 апреля 2018 г.

وعلق آخر أن لهذا الفيديو معنى يتمثل في أن "المظلة تمثل بالكامل، الإدارة الأمريكية".

That umbrella is a metaphor for his whole administration. — Shadey janet woody (@hooyajanet) 29 апреля 2018 г.

واستذكر بعض المستخدمين حادثة مشابه مع ترامب أثناء صعوده سلم الطائرة حين تسببت الرياح في انكشاف أحد أسرار طريقة تسريحة شعر رأسه.

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وقال المستخدم @ExtinguishIt: "من ناحية أخرى، كل شيء على ما يرام مع تسريحة شعره".

But that damn hair stayed on his head. 🤷🏼‍♂️ — The World is on Fire (@ExtinguishIt) 29 апреля 2018 г.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يناقش فيها مستخدمو الشبكات الاجتماعية سلوك أو مظهر ترامب، فقد سخر مستخدمون قبل أسبوعين من معطف ترامب "الغريب"، وفي نوفمبر من العام الماضي تندروا على "أسلوبه المريب" في شرب الماء.

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المصدر: نوفوستي