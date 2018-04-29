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الأمريكيون يسخرون من ترامب ومعركته الخاسرة مع مظلته

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الأمريكيون يسخرون من ترامب ومعركته الخاسرة مع مظلته
Globallookpress
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
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تحولت حادثة انقلاب مظلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعدم مقدرته على التعامل معها، أثناء نزوله من سلم طائرته، إلى مادة يتندر بها الأمريكيون في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مستخدم @atrupar في موقع تويتر الحادثة، مازحا في تعليق على الفيديو: "هذه ليست الطريقة التي تعمل بها المظلة".

وكتب المستخدم @praveensappali تعليقا على الفيديو: "حتى الطبيعة تكرهه".

ووجد بعض المستخدمين على سبيل المزاح، أن للحادثة المحرجة مع ترامب، علاقة مع ما يسمى بـ"الأثر الروسي".

وكتب المستخدم @DemocracyValues متندرا: "أعتقد أنه قلب المظلة لاستقبال إشارات من كي جي بي (الاستخبارات السوفيتية)".

وعلق آخر أن لهذا الفيديو معنى يتمثل في أن "المظلة تمثل بالكامل، الإدارة الأمريكية".

واستذكر بعض المستخدمين حادثة مشابه مع ترامب أثناء صعوده سلم الطائرة حين تسببت الرياح في انكشاف أحد أسرار طريقة تسريحة شعر رأسه.

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وقال المستخدم @ExtinguishIt: "من ناحية أخرى، كل شيء على ما يرام مع تسريحة شعره".

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يناقش فيها مستخدمو الشبكات الاجتماعية سلوك أو مظهر ترامب، فقد سخر مستخدمون قبل أسبوعين من معطف ترامب "الغريب"، وفي نوفمبر من العام الماضي تندروا على "أسلوبه المريب" في شرب الماء.

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المصدر: نوفوستي

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