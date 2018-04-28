قطعة نقدية واحدة بقيمة ملايين الدولارات!

اكتشف خبير عملات أمريكي عملة نادرة تقدر قيمتها بملايين الدولارات، سُكّت عام 1854 في سان فرانسيسكو.

وحملت القطعة النقدية المكتشفة قيمة 5 دولارات، بحسب مجلة "San Francisco Chronicle" التي نشرت الخبر، وأصدر من العملة 268 نسخة فقط، في ذروة حمى الذهب في كاليفورنيا آنذاك.

وكان يعتقد خبراء العملات والقطع النقدية النادرة حتى يومنا هذا بأن القطع السليمة المتبقية من هذه المجموعة النقدية هي ثلاث فقط، والآن أضيف إليها قطعة رابعة.

Numismatic Guaranty Corporation

وتوجد القطع النقدية الثلاث من عام 1954، واحدة في معهد سميثسونيان (مؤسسة) في واشنطن، والثانية في المجموعة الأسطورية لجامع القطع الأثرية "ديفيد بوغي". والقطعة الثالثة موجودة في أملاك وريث عائلة ويليس دوبونت، من أغنى الأثرياء في أمريكا.

وسرقت القطعة الأخيرة من قصر الوريث مع مجموعة من الآثار الثمينة عام 1967، ولم يعرف مصيرها إلى يومنا هذا.

ولهذا، عرضت القطعة المكتشفة حديثا على أهم خبراء الآثار والقطع النقدية الذين نفوا أن تكون تلك التي فقدها دوبونت، وأصبحت القطعة النقدية المكتشفة حديثا من مجموعة عالم العملات القادم من "إنجلترا الجديدة" شمالي شرقي الولايات المتحدة.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو