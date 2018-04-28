الهند.. البرق يضرب 36 ألف مرة في 13 ساعة فقط!

تعرضت ولاية أندرا براديش الهندية،، هذا الأسبوع، إلى عاصفة رعدية ضرب خلالها البرق أكثر من 36 ألف مرة في 13 ساعة، وحصد أرواح 9 مواطنين.

وتعتبر العواصف الرعدية المدوية ظاهرة طبيعية في الهند خلال فصل الربيع، ولكنها المرة الأولى التي يحطم فيها البرق رقما قياسيا في عدد وتواتر ضرباته، حيث شهدت الولاية ذاتها 30 ألف ضربة رعد، لكن على مدار شهر كامل، في مايو 2017.

وأفاد علماء بأن الاحتباس الحراري هو أحد مسببات النشاط غير المسبوق للعواصف البرقية في الهند، حيث تسرع في التقاء الرياح الباردة من بحر العرب، مع التيارات الهوائية االحارة من شمال الهند، والتي ينتج عنها تجمع هائل للغيوم الداكنة، التي تمتد على مساحة 124 ميلا، ما يزيد خطر العواصف البرقية المدوية.

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ويُقتل سنويا، أكثر من 2000 شخص في الهند منذ بدايات عام 2005، جراء العواصف الماطرة المتزايدة، وذلك وفقا للبيانات الحكومية في البلاد. ويسبب غياب أجهزة الإنذار والاكتظاظ العمالي في الأرياف، تزايد عدد الوفيات الناجمة عن ضربات البرق والعواصف المطرية المرافقة لها.

المصدر: تايم

قتيبة دعبول