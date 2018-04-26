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حادثة مروعة تلتقطها عدسة أحد المنقذين في كولومبيا! (فيديو)

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حادثة مروعة تلتقطها عدسة أحد المنقذين في كولومبيا! (فيديو)
life.ru
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تداولت عدة مواقع وصفحات على الإنترنت شريط فيديو يظهر مقتل أحد الأشخاص بكولومبيا بطريقة غريبة ومروعة.

ووقعت الحادثة عندما وصل المهندس، إيفان لوندونو، إلى موقع تحطم إحدى المروحيات على جبل مرتفع بكولومبيا، ولحقت به مروحية إنقاذ. وعند اقتراب المروحية من موقع الحادث فقد الطيار السيطرة عليها بسبب الرياح العاتية لتقع وتقطّع شفراتها المهندس إلى أشلاء.

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ووفقا للمعلومات التي أوردتها وسائل إعلام كولومبية، فإن المهندس المذكور لقي مصرعه على الفور، فيما أصيب طيار مروحية الإنقاذ بجروح طفيفة وتم نقل إلى أحد مستشفيات مدينة بوبايان لتلقي العلاج.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر

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