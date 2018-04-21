5000 دولار لكل راكب من ركاب طائرة قضت على متنها إمرأة بحادث مأساوي غير مألوف

أعلنت شركة "ساوث وست إيرلاينز" للطيران أنها أرسلت شيكات قيمة كل واحد منها 5 آلاف دولار لركاب طائرة تابعة لها هبطت اضطراريا الأسبوع الماضي بسبب انفجار محرك أسفر عن مقتل راكبة.

وأكدت شركة الطيران الأنباء بأن الركاب حصلوا على الشيكات بالإضافة إلى قسائم سفر قيمة الواحدة منها ألف دولار.

وقالت شركة "ساوث وست إيرلاينز" إنها ستسرع من برنامجها الخاص بفحص جميع محركات طائراتها "بدافع الحذر البالغ"، ومن المتوقع أن تنهيه خلال الثلاثين يوما المقبلة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أمس الجمعة، إن من المتوقع أن ينهي محققو هيئة سلامة النقل عملهم في مكان الحادث بمدينة فيلادلفيا يوم السبت.

ووفقا لأمر أصدرته الإدارة فإنه سيتعين إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية خلال الشهور الستة القادمة على شفرات مراوح جميع المحركات من طراز (سي.إف.إم56-7بي) التي انفجر أحدها مؤخرا، أما المحركات من الطرازات الأخرى فستخضع لتقييم خلال 18 شهرا.

وكان محرك طائرة الرحلة رقم 1380 التابعة لشركة "ساوث وست إيرلاينز" قد انفجر فوق بنسلفانيا يوم الثلاثاء الماضي، بعد حوالي 20 دقيقة من إقلاع الطائرة من مطار لاجارديا في نيويورك متجهة إلى دالاس وعلى متنها 149 شخصا.

وهشم حطام المحرك إحدى نوافذ الطائرة، وهي من طراز بوينج 737، ما أسفر عن مقتل امرأة متأثرة بجروح بعد أن "شفطها ضغط الهواء من النافذة المهشمة"، في أول حادث طيران يلقى فيه أحد الركاب حتفه بهذه الطريقة في الولايات المتحدة منذ عام 2009، وهبطت الطائرة اضطراريا في فيلادلفيا.

المصدر: أ ف ب

نادر همامي