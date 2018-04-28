كندا.. هبوط طائرة اضطراريا في شارع عام (فيديو)

تمكن قائد طائرة صغيرة من الهبوط اضطراريا على طريق سريع مزدحم في مدينة كالغاري الكندية.

وأفادت قناة CBC التلفزيونية، بأن الحادث وقع، في 25 أبريل الجاري، بعد أن أبلغ الطيار المطار عن وجود خلل في إمداد الوقود، وأنه سيضطر للهبوط بطائرته التي كان على متنها ستة أشخاص. وقد نجح الطيار في الهبوط على طريق عام دون أن يصاب أحد من ركاب الطائرة بأذى، أما الطائرة فقد أصيبت بأضرار طفيفة.

As close to a perfect landing as you can get on a city street. Right wing clipped a light pole. Incredibly lucky no one was on the road and that the CTrain lines weren't struck. pic.twitter.com/GknaQdCcOf — Jon Muma (@jonmuma) April 25, 2018

ومنعت الشرطة السيارات من المرور في الشارع إلى أن تم سحب الطائرة إلى مكان في جانب الطريق.

A small plane has landed on 36th St NE just before 16th Ave. Pilot reported engine problems just before 6am. Didn't think he could make it to the airport. 6 people on board are all OK. No injuries on the ground either. pic.twitter.com/I1P8ruyg7P — Jon Muma (@jonmuma) April 25, 2018

المصدر: لينتا. رو

كامل توما