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شاهد.. تحرير دب حبس نفسه داخل سيارة

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حبس دب نفسه داخل سيارة في منطقة بولدير بولاية كولورادو الأمريكية، وعندما لم يتمكن من الخروج، ضغط على بوق السيارة (الزامور) طويلا لجذب الانتباه.

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وأفادت قناة NBC بأن امرأة من سكان المنطقة اتصلت برجال الشرطة  في وقت متأخر من الليل، واشتكت من وجود أحد داخل سيارتها. واكتشف رجال الشرطة بعد حضورهم أن داخل السيارة دب أسود.

وقام رجال الشرطة بفتح الباب الخلفي للسيارة بحذر لتحرير الدب، حيث قفز مسرعا واختفى بين الأشجار في الغابة المجاورة.

يذكر أن الدب الأسود واسع الانتشار في أمريكا الشمالية، ويتراوح طول الذكر من 1.4 إلى 2 متر، ويصل وزنه إلى 360 كغم، ويتميز بأنه نادرا ما يهاجم البشر.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما

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