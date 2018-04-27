شاهد.. "نجم موسيقي" بعمر سنتين

لفتت وسائل إعلام عدة الانتباه إلى الطفل لينوكس، البالغ من العمر سنتين، وهو يعزف الإيقاع على "طبلة" مفترضة.

وتظهر لقطات الفيديو المنزلي المعروضة على قناة لايف أوف لينوكس على يوتيوب، براعة الطفل وهو يعزف على طبلة مبتكرة بسيطة (طاولة)، بإحساس عال للإيقاع الموسيقي.

واجتذب الفيديو المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي آلاف المشاهدين الذين أبدوا إعجابهم بعزف لينوكس، مفضلين الاستماع إليه أكثر من بعض العازفين الكبار، وذلك لرهافة إحساسه.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو