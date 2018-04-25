دولوريس أنتيلو .. يخلق من ترامب 40

إنزع الفأس وضع محلّه مضربا للعبة الغولف، مع بعض التغييرات الطفيفة ببرامج الحاسوب ستحصل على نسخة طبق الأصل من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

Donald Trump na Costa da Morte pic.twitter.com/HQhAce25yM — Paco Mariño (@Laboreiro) April 21, 2018

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة فوتوغرافية لمزارعة تقف وسط مزرعة في الريف الإسباني تشبه الرئيس الأمريكي وكأنهما توأم فصلت بينهما الجغرافيا والتاريخ.

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الصورة للإسبانية دولوريس ليس أنتيلو، التي تعيش مع زوجها في مزرعة بكابانا دي بيرغانتينوس على مدار الـ 40 سنة الماضية، ولم تكن تدرك وجه الشبه بينها وبين الرئيس الأمريكي، بل إنها لم تتوقع الشهرة الافتراضية التي حلّت لها بعد أن صورتها الصحفية باولا فاسكيز.

بين يوم وليلة أصبحت دولوريس ليس أنتيلو تجسدا حقيقيا للمثل العربي القائل: "يخلق من الشبه أربعين"

المصدر: وكالات

محمد صالح