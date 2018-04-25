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جراح يخلط بين مريضين على سرير العمليات!

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جراح يخلط بين مريضين على سرير العمليات!
Globallookpress Werner Bachmeier/http://imagebroker.com/#/search/
جراح يخلط بين مرضاه
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أجرى طبيب جراح في أحد المستشفيات الحكومية بمدينة نيودلهي عملية لشخص في ساقه، مع أنه مصاب في رأسه.

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وتفيد News 18 بأن الطبيب خلط بين مريضين، وأجرى عملية جراحية ثقب فيها ساق مريض لتثبيت كسر مفترض بمسمار، مع أن هذا المريض كان مصابا في رأسه ووجهه نتيجة حادث سير.

وأشار مدير المستشفى، أدجاي باهل، إلى أن العملية جرت تحت تخدير كامل، لذلك لم يتمكن المريض من الاعتراض على ما يقوم به الجراح.

وبعد أن علمت إدارة المستشفى بالحادثة، أجريت للمريض عملية ثانية لإخراج المسمار المعدني، ومنع الجراح من إجراء أي عملية من دون حضور ممثل عن الإدارة.  

المصدر: لينتا. رو

كامل توما

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