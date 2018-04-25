شاهد.. حيوان يسقط فجأة على فتاة من الأعلى ويفقدها وعيها

نقلت فتاة صينية إلى المستشفى عقب فقدانها الوعي، إثر سقوط كلب عليها وهي تمشي في الشارع.

إقرأ المزيد

ووقعت الحادثة في مدينة قوانغتشو عاصمة مقاطعة قواندونغ الجنوبية في الصين، بحسب صحيفة ديلي ميل التي نشرت الخبر.

ورصدت كاميرات المراقبة مرور امرأة وفتاة في الشارع، وعند اقترابهما من مدخل مبنى، سقط كلب من الأعلى على الفتاة لترتمي على الأرض فاقدة الوعي. كما يظهر الفيديو هروب الكلب مباشرة بعد سقوطه المفاجئ والقوي.

وبعد نقل الفتاة إلى المشفى، تبين أنها مصابة بارتجاج في الدماغ وأضرار جسيمة في الرقبة. وتبحث الشرطة عن صاحب الكلب لمعرفة تفاصيل الحادث.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو