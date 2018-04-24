غواصة اختفت في ظروف غامضة خلال الحرب العالمية الأولى (فيديو)

بدأ باحثون مهمة الكشف عن أسرار غواصة تابعة للبحرية الأسترالية عمرها قرن من الزمن، فُقدت في ظروف غامضة في أعماق البحار مع طاقمها بالكامل، قبالة بابوا غينيا الجديدة.

واختفت "HMAS AE1"، أول غواصة تابعة للبحرية الأسترالية الملكية، في سبتمبر 1914، خلال بدايات الحرب العالمية الأولى. وغادرت الغواصة التي قادها الملازم، توماس بيسانت، بلدة رابول في بابوا غينيا الجديدة، صباح يوم 14 سبتمبر 1914. وكانت هذه دورية الغواصة الأخيرة، ولم يُعثر على طاقمها المكون من 35 شخصا.

والآن، قامت بعثة أمريكية أسترالية مشتركة بمسح المنطقة بحثا عن أدلة إضافية في الأعماق، ومعرفة ما حدث في لحظات اختفاء الغواصة.

وبفضل مساعدة المؤسس المشارك لشركة مايكرسوفت، بول ألن، الذي تبرع بسفينة الأبحاث الخاصة به "Petrel"، شاركت طائرة درون تُستخدم لتصوير الحطام بالاعتماد على كاميرات عالية الدقة، في العملية الاستكشافية، في شهر أبريل. وتُظهر الصور المذهلة بقايا الغواصة وغرفة التحكم وأواني المرحاض الخزفية.

وذكرت البحرية الأسترالية أن AE1 كانت مصحوبة بمدمرة HMAS Parramatta، عندما اختفت بسبب سوء الأحوال الجوية. وأوضحت في بيان صادر: "أفادت شركة Parramatta بأن AE1 حُجبت عن الأنظار بسبب الضباب لبعض الوقت. وبالنظر إلى هذه الظروف، اعتبر مسؤولو القيادة أنه من المستحسن عدم إغفال الغواصة لفترة طويلة جدا. وفي الساعة 3:20 بعد الظهر، اختفت الغواصة وغيرت Parramatta مسارها وابتعدت في الاتجاه الذي شوهدت فيه آخر مرة. ولم يتم العثور على أي علامة للغواصة، وتوقعت الجهات المعنية أنها عادت إلى الميناء دون إبلاغ Parramatta".

ولم يتم اكتشاف الغواصة في قاع البحر بالقرب من جزر Duke of York، حتى ديسمبر 2017، عندما عثر طاقم البحث على الحطام الغارق على عمق 300 متر تحت سطح الماء.

ويمكن أن تقدم الصور التي تم جمعها إجابات على الخسارة الغامضة للغواصة، والتي أسفرت عن الكثير من التكهنات على مر السنين، بما في ذلك أنها غرقت بواسطة غواصة ألمانية معادية أو ضربتها سفينة تابعة للبحرية. كما سيتم تقديم البيانات إلى المتحف البحري الوطني الأسترالي.

وبهذا الصدد، قال كيفن سامبسيون، مدير المتحف البحري الوطني الأسترالي: "ستساعد هذه الصور المذهلة والمعلومات الجديدة، المتحف على سرد قصة AE1 وطاقمها الشجاع، والتأكد من أن خدماتهم وتضحياتهم ستتذكرها الأجيال القادمة".

المصدر: RT

ديمة حنا