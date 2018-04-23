"العشاء الأول" على متن تيتانيك بـ 140 ألف $

بيعت قائمة العشاء الأول على متن السفينة الغارقة "تيتانيك" في مزاد علني في بريطانيا بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني (140 ألف دولار).

واشترى قائمة العشاء الأول على سفينة تيتانيك، جامع تحف بريطاني لم يكشف عن اسمه بعد، بحسب قناة "BBC News" البريطانية.

This menu from the Titanic is expected to fetch up to £100k at auction in Devizes today. It was the first meal served on the luxury liner and was given to officers on the first day of sea trials on 2 April 1912. pic.twitter.com/33b2zl2LfZ — BBC Wiltshire (@BBCWiltshire) April 21, 2018

وحمل تشارلز لايتولر الضابط الثاني في السفينة الغارقة قائمة العشاء الأول، التي وزعت على الضباط في اليوم الأول لتجارب عمل السفينة، في 2 أبريل 1912. وأعطى الضابط تشارلز القائمة لزوجته قبل انطلاق تيتانيك في رحلتها الأولى، في 10 أبريل. وقد نجى تشارلز لايتولر بعد غرق السفينة وعاش حتى عام 1952.

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وضمت قائمة عشاء سفينة تيتانيك في اليوم الأول لرحلتها الأولى والأخيرة:

- الشوربات: مرق اللحم البقري أو حساء الدجاج

- الوجبة الرئيسية: الدجاج المقلي ولحم الضأن أو لحم الخنزير مع السبانخ إلى جانبها البازلاء والقرنبيط أو البطاطا المسلوقة

- الحلويات: البودينغ والكمثرى الملكي والكعك والقهوة.

المصدر: لينتا.رو

خالد ظليطو