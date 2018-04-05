نفوق 19 كلبا على متن "الخطوط المتحدة"

نفق كلب عمره 10 أشهر بعد وضعه في مقصورة ركاب للخطوط المتحدة الأمريكية، وأعادت الحادثة المأساوية إلى الأذهان 18 حالة مماثلة تكررت على طائرات الشركة العام الفائت.

والغريب أنه من بين 24 حالة نفوق للكلاب على الطائرات، في الولايات المتحدة، حدثت 18 منها على متن الخطوط المتحدة عام 2017. وبالرغم من ضخامة أسطولها الجوي إلا أن الناس يرون في الشركة تاريخا من سوء معاملة الحيوانات وظروف نقلها، حيث أنها حظيت بالنسبة الأعلى من النفوق في عامي 2015 و2016 أيضا.

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وفي ردها على الانتقادات، صرحت شركة الطيران بأن هذه العدد الكبير يعود لقبول الشركة نقل الكلاب أكثر من الشركات الأخرى، لأن صحة بعضها تكون معرضة للخطر عند الطيران.

وقالت الخطوط إنها تنبه المسافرين باستمرار بالأنواع التي لا يجوز أن تصعد الطائرة كتلك المسماة بكلاب "الأنف القصير"، وبالتالي فالمسافر يتحمل مسؤولية سلامة كلبه عند الموافقة على صعوده للطائرة.

ورسميا، رفضت جمعية الرفق بالحيوان الأمريكية الأعذار التي قدمتها الخطوط المتحدة، وطالبتها باتخاذ إجراءات صارمة وفعالة لمنع تكرار حوادث مماثلة أثناء الطيران.

المصدر: واشنطن بوست

قتيبة دعبول