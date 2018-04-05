الينابيع الساخنة تحمي فصيل قردة كامل من الفناء

تعيش قردة المكاك الجبلية في أبرد مناطق اليابان، فكيف يمكن لهذه الظاهرة الطبيعية أن تحدث؟

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ويكمن السر وراء هذه الظاهرة الفريدة في خاصية التأقلم التي تتمتع بها قردة المكاك، من خلال استحمامها اليومي في ينابيع الجبال الساخنة والتي تؤمن لها ملجأ دافئا من صقيع الشتاء الطويل. حيث اكتشفت هذه الخاصية أول مرة في ستينيات القرن الماضي، عندما لوحظ قرد من المكاك وهو يستحم خلسة في مسبح فندق في الجبال.

والملفت للانتباه خلال تواجد القردة في المياه، تدني درجة التوتر عندها بشكل كبير، والناتج عن البرد والصقيع. وهذا ما يدل بشكل مباشرعلى أهمية الينبوع الحار في الحفاظ على حياة هذه الكائنات.

المصدر: نيويورك تايمز

قتيبة دعبول