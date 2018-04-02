أفعى سامة تتسلل داخل بنطال صياد (فيديو)

تسلل ثعبان من نوع النمر القاتل إلى داخل بنطال صياد أسترالي، عاش دقائق "طويلة" بين الحياة والموت أثناء وجود الأفعى على ساقه.

وقال ويلز تشاينا غيبسون، أحد سكان ولاية نيو ساوث الأسترالية، إن الأفعى تسللت إلى ساقه اليسرى عبر بنطاله "الجينز"، بعد هربها من كلاب الصيد التي كانت برفقته.

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ولم يفقد غيبسون هدوءه رغم الخوف الشديد الذي انتابه، واستطاع الإمساك برأس الأفعى السامة بكِلاّب وضعه فوق بنطاله لكي لا تلدغه بأنيابها السامة.

وسحب الصياد الأفعى بحركة مفاجئة ورماها بعيدا، وهكذا نجى من الموت ولم يقتلها وبقي كلاهما على قيد الحياة.

وتعتبر ثعابين النمر من أكثر أفاعي الأرض سمية، وتمثل خطرا على حياة الإنسان، إذ يعد احتمال الوفاة كبيرا بعد لدغة منها.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو