رابط "عجيب" يجمع لغة الإشارة بالكلام اللفظي

أكدت دراسة جديدة اعتماد الكلام اللفظي ولغة الإشارة على الأجزاء نفسها من الدماغ مع تماثل المهارات العصبية المسؤولة عن المهمتين.

وقال أيستي بلانكو، معد الدراسة، التي نُشرت في مجلة التقارير العلمية، من جامعة نيويورك: "تُظهر الدراسة للمرة الأولى على الإطلاق أنه على الرغم من الاختلافات الفيزيائية الواضحة في كيفية إنتاج اللغات المحكية وطريقة استيعابها، فإن التوقيت العصبي ومركز تخطيط العبارات قابل للمقارنة بين لغة الإشارة الأمريكية واللغة الإنجليزية".

وأثبتت الأبحاث السابقة أن الكلام اللفظي ولغة الإشارة يمتلكان أوجه تشابه بنيوية، ولكن العلماء لم يفهموا من قبل أن الدائرة نفسها مسؤولة عن خلق بنى لغوية معقدة في الكلام والإشارة.

ودرس العلماء كيفية إنتاج عبارات تتكون من كلمتين في لغة الإشارة الأمريكية (ASL)، للوصول إلى هذا الاستنتاج. ودرسوا خطابات مجموعتين من الناس: الصم المتحدثون بلغة الإشارة (ASL)، والمتحدثون باللغة الإنجليزية، القادرون على السماع.

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وتعيش المجموعة الأولى في مدينة نيويورك، بينما تعيش المجموعة في الثانية في مدينة أبو ظبي الإماراتية. وتم عرض الصور نفسها على المجموعتين.

ووجد العلماء أن المشاركين أطلقوا أسماء على الصور باستخدام تعبيرات متطابقة لغويا. ومن أجل دراسة النشاط العصبي للمشاركين أثناء التجربة، استخدموا تقنية لرسم خرائط دماغية تُعرف باسم "magnetoencephalography"، تعتمد على المجالات المغناطيسية التي تولدها التيارات الكهربائية في الدماغ.

وقال محلل مشارك في الدراسة: "بالنسبة للمجموعتين، فإن بناء العبارة ينطوي على عمل الأجزاء نفسها من الدماغ ذات التوقيت المماثل: الفص الصدغي وventromedial cortices، على الرغم من وجود مفاصل لغوية مختلفة".

وأثبتت الدراسة أنه حتى الأشخاص الذين يعتمدون على آليات مختلفة، أي المسالك الصوتية أو الأيدي، يستخدمون المناطق نفسها في الدماغ.

وأشار العلماء إلى أن أوجه التشابه بين إنتاج الكلام والإشارات، تتعدى مجرد التماثل البسيط و"العمليات الأكثر تعقيدا". وأكد التحليل الجديد أن المناطق نفسها من الدماغ تُستخدم للحسابات اللغوية المحددة في الوقت نفسه.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا