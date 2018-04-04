الاحتفالات الصاخبة تطيل العمر!

ترتبط الراحة والرفاهية تقليديا بأنشطة مثل اليوغا أو المشي مع الكلاب، إلا أن دراسة جديدة أشارت إلى أن الذهاب إلى حفل صاخب يمكن أن يكون أكثر فائدة من هذين الخيارين.

ووجدت دراسة أجريت بإشراف مؤسسة "O2" أن الرفاهية تزداد بنسبة 21% خلال 20 دقيقة فقط من حضور حفل معين، مقارنة بـ 10% عند ممارسة اليوغا و7% فقط لممارسة رياضة المشي مع الكلاب.

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كما وجدت نتائج الدراسة أن متابعة الموسيقى الحية لديها أيضا تأثير لا يصدق على العمر المتوقع، حيث أن الذهاب إلى حفلين فقط كل شهر يزيد من متوسط العمر المتوقع لديك بنحو تسع سنوات.

وأجرى الباحثون من جامعة غولدسميث اختبارات للمشاركين لقياس الحالة النفسية وحالة القلب، عبر مجموعة من أنشطة الرفاهية، بما في ذلك ممارسة التمارين الرياضية مثل اليوغا وممارسة المشي مع الكلاب، بالإضافة إلى المشاركة في حفل.

وكشفت النتائج أن تجربة الحفل زادت من مشاعر المشاركين بـ "تقدير الذات" بنحو 25%، وجعلتهم يشعرون باقترابهم من الآخرين بنسبة 25% أيضا.

كما عززت المشاركة في الحفل التحفيز الذهني بنسبة 75%، والجدير بالذكر أنه لم يكن لاستماع الموسيقى بشكل منفرد التأثير ذاته.

المصدر: ميرور

فادية سنداسني