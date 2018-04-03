بالفيديو.. تجربة أول درون "ساعي بريد" في روسيا

قطع درون تابع لشركة "بريد روسيا" مسافة 15 كيلومترا حاملا طردا بوزن كيلوغرامين، في رحلة جوية اختبارية بجمهورية بورياتيا شرقي سيبيريا الروسية.

واصطدم الدرون بعد وصوله ببناء سكني في مدينة أولان أوده، بحضور الصحفيين والموظفين من إدارة الشركة.

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وقالت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليس" إن الأضرار الناتجة عن تحطم الكرون تقدر بـ 1.2 مليون روبل، ما يعادل نحو 20 ألف دولار. وأضافت أن الدرون عبارة عن مروحية متعددة المراوح بلا طيار، صنعتها شركة "رودرون" الروسية. وجرى اختباره في إطار مشروع تطبيق التكنولوجيا الجديدة الخاصة بنقل البريد. وقد تم تأجيل اختبار درونيْن آخرين من هذا النوع.

وقد أفادت وسائل الإعلام الروسية، في نهاية مارس الماضي، بأن شركة "بريد روسيا" تعتزم البدء في نقل البضائع باستخدام الطائرات من دون طيار في المناطق الروسية النائية، وبصورة خاصة في بعض مناطق سيبيريا الشرقية.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف