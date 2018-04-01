فوز الفريق المفضل يقرب المشجع من الموت!

كشفت مراقبة حياة مشجعي فرق دوري هوكي الجليد في الولايات المتحدة وكندا عن ازدياد النوبات القلبية بينهم، بعد متابعتهم للمباريات عبر شاشات التلفزيون أو في الملعب.

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وذكر الموقع الإلكتروني لمعهد أمراض القلب في مونتريال، أن العلماء الكنديون اكتشفوا علاقة بين تفاقم النوبات القلبية ومباريات الهوكي الهامة، حيث تبين من مقارنة إحصائيات مراجعة الأشخاص للمستشفيات والعيادات الطبية بجدول انتصارات أندية هوكي الجليد، أن خطر الجلطات لدى الرجال يزداد بصورة ملحوظة خاصة في المباريات الداخلية.

كما توصل العلماء إلى استنتاج يشير إلى أن الانتصار الساحق للفريق المفضل يزيد من حالات الإصابة بالسكتة القلبية بنسبة 40%.

وتجدر الإشارة إلى أن، والتر لوزي، مؤسس نادي "شامبلي" لكرة القدم توفي، مطلع مارس 2018، بعد ساعات من فوز فريقه وبلوغه لأول مرة الدور نصف النهائي لكأس فرنسا.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما